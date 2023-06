Marco Mengoni-choc: crolla in lacrime sul palco durante il suo concerto

26 giugno 2023 a

Marco Mengoni è in tour in Italia con "Marco negli stadi" fino al 15 luglio con il concerto finale al Circo Massimo di Roma. Un successo clamoroso per il cantante, che il 24 giugno, si è esibito allo stadio Arechi di Salerno, dove ha cantato i suoi successi davanti ai suoi fan che lo hanno accolto con un calore e un affetto incredibili. Ad un certo punto, infatti, il pubblico gli ha cantato e dedicato la canzone "O Surdato 'Nnammurato" e Mengoni, per l'emozione intensa, è scoppiato a piangere.

Ovviamente le immagini di Marco Mengoni in lacrime hanno fatto il giro dei social. Alla fine del concerto, inoltre, è stato il cantante a voler rivolgere ai suoi fan delle parole piene di affetto e gratitudine: "Mi avete fatto un po’ scoppiare e io vi ringrazio", ha detto Mengoni visibilmente emozionato. "Uno dopo quasi 14 anni ci si abitua e invece no, non ci si abitua mai. Ritrovarsi a rivivere delle cose e avermi permesso di vincere di nuovo Sanremo, andare all’Eurovision e il tour è stato un sogno, grazie", ha concluso.

"Materia (Prisma)", ultimo capitolo della trilogia sulla materia firmata da Marco Mengoni, è ancora in vetta alla classifica; all’interno Due vite, il brano con cui il cantante di Ronciglione si è aggiudicato l’ultima edizione del Festival di Sanremo e il quarto posto all’Eurovision Song Contest di Liverpool.