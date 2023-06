Elisa Esposito, la decisione choc: "Piango sempre", chiude tutto

28 giugno 2023 a

Elisa Esposito dice basta e lascia Tik Tok. La professoressa di "corsivoe" diventata in poco tempo una star dei social, ha deciso di mollare la presa. E il suo annuncio ha spiazzato parecchi fan che non si aspettavano una decisione così drastica. "Ho deciso di prendermi una pausa - ha dichiarato l'influencer -. Nell'ultimo mese sono stata presa di mira - non so neanche io come - dalla piattaforma, nel senso che continua a eliminare e bannare i miei video e addirittura a togliermi il profilo. Ho perso il mio profilo Tiktok da un milione e mezzo nove volte e per me che ci lavoro è grave. Ammetto che per questa cosa sono un po' stressata e quasi tutti i giorni mi vengono attacchi di pianto, di nervoso e di rabbia".

Poi ha aggiunto: "So già che le persone saranno contente perché purtroppo la maggior parte degli italiani questo vuole: vedere il fallimento della vita degli altri. Ma sappiate che con me non sarà facile, io continuerò all'infinito. E per questo sono qui a dirvi che per il momento accantonerò TikTok ma continuerò a pubblicare tantissimi video su YouTube. Quindi, in poche parole, mi trasferisco". E ancora: "Quando la piattaforma non manda i video nei 'per te', infatti se notate nell'ultimo periodo i miei video hanno pochissime visualizzazioni. Inizialmente ero anche preoccupata perché pensavo che alla gente non piacessero più, ma in realtà non è così perché gli stessi filmati che metto su TikTok li metto anche su YouTube e fanno milioni e milioni e milioni di visualizzazioni. È l'algoritmo di TikTok che in questo periodo fa abbastanza schifo, passatemi il termine".

Infine ha concluso così: "Per me questo è lavoro - ha ribadito -, non è solo un hobby. Sapere che c'è gente o l'app stessa che continua a intralciare il mio lavoro mi dà fastidio". "Se ci saranno commenti negativi al mio video li bloccherò tutti perché non ho più voglia di leggere sempre le stesse cose. Sono arrivata al limite della sopportazione. Infatti, per questo ho deciso anche di prendermi tre-quattro giorni di pausa dai social in generale perché ho proprio bisogno di staccare la testa da questo mondo. Fino a quando TikTok non si stabilizzerà con l'algoritmo sarò inattiva".