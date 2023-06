Ilary Blasi, la foto che fa impazzire il gossip dell'estate: "Chi c'è con lei"

Roberto Tortora 28 giugno 2023 a

Da un po' di tempo ci si chiedeva che fine avesse fatto Bastian Muller-Pettenpohl, il nuovo compagno di Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco Totti. In molti pensavano che la lovestory tra il bel tedescone e la conduttrice Mediaset fosse stata una fiamma flebile e già spenta. E, invece, la coppia potrebbe non essere ancora scoppiata, anche se aleggia più di un mistero sulla cosa. Ilary si sta godendo il bel tempo di Roma e nelle sue ultime stories Instagram si è mostrata ai fan mentre gira per le vie della città in motorino.

Pur non sbilanciandosi molto sulla sua vita privata, ogni tanto involontariamente lancia degli indizi. Infatti, i suoi fan si sono subito chiesti chi sia il suo accompagnatore sul ciclomotore. Oltre al viso della Blasi comparso nel selfie, contornato dal casco che indossa, si intravede infatti anche il casco del guidatore del veicolo. Sarà lui o non sarà lui? Bastian o… qualcun altro?

È un po' di tempo, infatti, che Ilary Blasi non pubblica foto insieme all’imprenditore, anche se i fan più accaniti assicurano che tra i due tutto procede a gonfie vele e se non ci sono foto “fresche” è solo perché la coppia mantiene più o meno fedelmente la propria privacy. Ilary Blasi è attiva sì sui propri profili social ma, allo stesso tempo, è anche molto attenta a ciò che pubblica. La conduttrice, infatti, è solita postare foto o video con "l'effetto vedo non vedo" così da mantenere alta la riservatezza sui luoghi e, soprattutto, le persone che frequenta. Quindi Bastian dovrebbe essere a Roma con la sua amata, a godersi un giro romantico in due come Gregory Peck e Audrey Hepburn.