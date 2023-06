Dritto e rovescio, Cruciani inchioda Claudia Fusani: "Quindi li giustifichi?"

30 giugno 2023 a

a

a

Il caso della piccola Kata e l'occupazione dell'hotel Astor a Firenze infiamma il dibattito da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, nella puntata del 29 giugno. E Claudia Fusani e Giuseppe Cruciani si scontrano in diretta. "Il tema è che in questo Paese mancano le case", tuona la giornalista de Il Riformista. "In questa legge di bilancio è stato tagliato il fondo per gli affitti", osserva ancora.

Quindi il conduttore de La Zanzara su Radio 24 la interrompe e la incalza: "Quindi giustifichi le occupazioni? Dici che mancano le case..."

"Il tema è che manca una politica per la casa in questo paese"@claudiafusani a #Drittoerovescio sul caso della piccola Kata e sull'occupazione dell'hotel Astor pic.twitter.com/gLVjykl9kQ — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) June 29, 2023

"No io non giustifico niente", risponde la Fusani, "io mi metto dalla parte di una madre che lavora - perché lavora in un supermercato - ed è costretta a spendere mille euro per stare in un tugurio. E mille euro non sono pochi. Sono tanti". Con quella cifra, prosegue la giornalista "poteva vivere in una situazione più decente". E conclude: "Il tema è che manca una politica per la casa in questo Paese. Manca da anni, non sto giustificando le occupazioni".

Ma Cruciani di nuovo la incalza: "E come ci è capitata là?".