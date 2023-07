Maria De Filippi, "la telefonata con Conti": cosa va in onda su Rai 1, voci pesanti

Roberto Tortora 01 luglio 2023 a

Ha segnato gli ultimi quarant’anni della storia della televisione italiana e, benchè se ne sia andato via già da cinque mesi, è una presenza che stimola ancora commozione e gratitudine da parte dei colleghi che ci hanno lavorato sia insieme che in concorrenza. Stiamo parlando di Maurizio Costanzo e, per uno strano scherzo del destino, la sua figura è stata protagonista dell’ultima puntata di Tali e Quali, il programma di imitazioni canore di Rai1 condotto da Carlo Conti. Una replica, in realtà, registrata ormai un anno fa. Insieme ai tre giudici di gara Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, infatti, era presente anche un quarto giudice d’eccezione, ovvero Massimo Lopez, che per anni si è dilettato proprio nell’emulazione dell’inventore del Maurizio Costanzo Show e che ne ha rivestito i panni per l’occasione.

Per questo, prima che la trasmissione cominciasse, Carlo Conti ci ha tenuto a dire due parole a riguardo. Il presentatore, salutando i telespettatori, ha voluto sottolineare come ci sia stata una grande riflessione dietro la decisione di trasmettere questa puntata, proprio per la presenza dell’imitazione di Maurizio Costanzo. Attraverso un messaggio registrato, Conti ha spiegato perché, alla fine, hanno che fosse giusto mandarla comunque in onda. Questo è stato il suo discorso: “Care amiche, care amici, buonasera. Scusatemi se m’intrometto prima di questa replica di una puntata di Tali e Quali, ma vi volevo dire una cosa importante. In questa puntata, che è andata in onda un anno fa, il quarto giudice è interpretato da Massimo Lopez ed è l’imitazione del grande Maurizio Costanzo. Ci siamo interrogati molto se mandare in onda questa puntata o no, visto che, ahimè, nel frattempo, il grande Maurizio Costanzo ci ha lasciato. Abbiamo ritenuto che fosse giusto così, di mandarla in onda – ha spiegato Carlo Conti - perché per noi Maurizio Costanzo è un’icona, è un mito, non morirà mai, è un uomo della televisione, è la televisione. E quindi è un nostro omaggio, è un nostro grande gesto di amore e di affetto per questo enorme personaggio della televisione italiana”.

C’è da credere, dunque, che il conduttore toscano abbia chiesto privatamente alla moglie, Maria De Filippi, il consenso per mandare in onda la puntata, vista anche la stima e l’amicizia che li lega. I due condussero insieme l’edizione 2017 del Festival di Sanremo. Questo per rispondere ai dubbi di alcuni telespettatori che, sui social, sono rimasti sorpresi dall’imitazione, vista la scomparsa di Costanzo.