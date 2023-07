Barbara d'Urso, ira della sorella contro Mediaset: "Ca***, facciamo..."

02 luglio 2023 a

Daniela d'Urso si toglie qualche sassolino dalla scarpa. La sorella di Barbara d'Urso sembra non abbia apprezzato la decisione di Mediaset di fermare Pomeriggio 5. "Canale 5 e Barbara d’Urso - è stata la nota diffusa dal Boscione - hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata". Immediata la replica sui social della sorella.

"SOLIDARIETA’. PUNTO. E FACCIAMO RUMORE, CA**O!!!#iostoconbarbaradurso", è stato il messaggio pubblicato al quale hanno fatto eco diversi commenti dei telespettatori. Un fan ha domandato: "Ma si conosce la motivazione (del defenestramento di Barbara, ndr.)?". Secca la replica di Daniela: "Non ancora". Finita qui? Niente affatto. Un altro utente del web ha ricordato che "in pienissima pandemia lei ha continuato a mandare avanti la baracca da sola in studio con 3/4 macchinisti e ci rendeva partecipi di tutto quello che succedeva. Lei è insostituibile e unica, io sono icaz***ta nera, non è giusto". E la sorella ha pubblicato in risposta un emoij con le mani in preghiera per poi mettere un cuore rosso a chi ha sostenuto che Barbara sia stata "spolpata per anni. Questa è Mediaset". Insomma, una chiara frecciata all'ad Pier Silvio Berlusconi.