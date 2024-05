Toninelli, lo sfregio a Berlusconi: "Un candidato vivo, e accanto..."

14 maggio 2024 a

a

a

Il buon gusto non è mai stato uno dei punti di forza di Danilo Toninelli. E, come dicevano le nostre mamme, anche questa volta non ha perso occasione per stare zitto. Sui social è apparsa una storia in cui l'ex ministro del Movimento 5 Stelle, rimasto a piedi a causa della regola dei due mandati e quindi alla disperata ricerca di un po' di attenzione mediatica, commenta un manifesto di Forza Italia.

Sul cartellone elettorale, insieme al segretario Antonio Tajani, compare il fondatore del partito, Silvio Berlusconi. Ecco quindi che Toninelli non poteva perdere questa occasione per fare il brillante. Cellulare davanti alla faccia, ha schiacciato play per dire questa brillante battuta: "Per la prima volta nella storia di un'elezione abbiamo a fianco di un candidato in vita, un candidato che invece parteciperà alle elezioni dall'aldilà. La prima volta... Grande Forza Italia. Quindi andate a votare per uno che ci guarda da lassù". Insomma, uno skatch degno del miglior Beppe Grillo.

"Una carta al giorno, la tecnica è sempre la stessa": il gioco sporco di stampa e pm contro Toti

A un anno dalla sua scomparsa, senza entrare troppo nella mancanza di rispetto verso Silvio Berlusconi e il partito che lui stesso ha fondato, una considerazione viene spontanea: non facciamo fatica a pensare che Berlusconi dall'aldilà prenderebbe molte più preferenze di Toninelli.