"Isabella Ricci carnefice, cosa ha fatto": la verità dietro la separazione

Un matrimonio durato poco, pochissimo, quello tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani. I due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono lasciati, ma nessuno dei due è sceso nei dettagli di quanto accaduto. Lei stessa ha precisato di non voler dare ulteriori spiegazioni per riservatezza. Come? Con un post su Instagram dove ha riferito che "gli ultimi mesi sono stati difficili e complessi" e per questo avrebbe perso peso.

Eppure qualcosa non torna per Amedeo Venza. Secondo l'esperto di gossip la fu dama del programma di Maria De Filippi avrebbe investito a Dubai e poi abbandonato Fabio senza alcuna motivazione valida. "Mi sa che aveva ragione Gemma! Questa i drammaturghi ogni volta. Perché non racconta che ha investito lì dove si trova (credo a Dubai) e nel momento giusto si è sbarazzata del marito mandandolo via senza motivo apparente?! No, non lo dirà mai perché essere vittima attira più consensi rispetto al ruolo del carnefice".

A rincarare la dose lo stesso Fabio: "Mi permetto di sottolineare il fatto che il matrimonio era il nostro. Per quanto riguarda il riserbo calerei un pietoso velo. Credo che da quanto si legge nei vari commenti si possa rilevare che molti sanno cose che erano solo del nostro matrimonio e io non ho mai pubblicato o riferito niente. Ai posteri e alla coscienza di noi due l’ardua sentenza". E c'è già chi ipotizza che i due possano tornare nello studio di Canale 5 per raccontare la loro versione dei fatti.