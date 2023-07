Federica Pellegrini, brutto incidente a casa: "Sono caduta"

04 luglio 2023 a

Brutto incidente in casa per Federica Pellegrini. A raccontarlo è stata lei stessa sui social: la campionessa olimpica ha appena condiviso un post su Instagram in cui ha rivelato ai follower che è stato proprio questo imprevisto domestico il motivo per cui è "sparita" per qualche giorno.

"Scusate la mia assenza ma sabato ho fatto una brutta caduta dalla scala del mio guardaroba… Maledetto cambio armadi...", ha scritto l'ex nuotatrice nel suo post. Poi ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute: "Tutto ok, poteva andare molto peggio. Ci vediamo domani a Firenze". Il riferimento è all'appuntamento previsto domani per la promozione del suo libro, "Oro", uscito lo scorso 16 maggio. A corredo del post della Pellegrini una sua foto in cui la si vede un po' stanca in viso, probabilmente proprio per l'incidente che l'ha costretta a sparire per un po' dai social.

Parlando del suo libro, diversi giorni fa l'ex nuotatrice ha detto: “Le gare non sono mai state una passeggiata per me… Se capivo di dover entrare in acqua e combattere alla morte, l’adrenalina mi scorreva ed ero felice”. Nella biografia, poi, la campionessa ha parlato anche del suo ritiro, avvenuto nel 2021 a 33 anni, dopo più di vent'anni di carriera nel nuoto agonistico: "Non ho rimpianti, non avrei potuto fare altro che questo. Ho smesso quando non era più possibile andare avanti. Fine".