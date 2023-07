Mediaset, ecco i palinsesti: chi è dentro e chi è fuori. C'è una grossa sorpresa

05 luglio 2023 a

Due new entry nei palinsesti Mediaset: Myrta Merlino, che condurrà Pomeriggio 5 al posto di Barbara D'Urso, e Bianca Berlinguer a cui invece sono destinati due programmi su Rete 4, uno in prima serata forse il martedì e poi un talk in access prime time, la fascia occupata solitamente da Stasera Italia, dove si alternerà con Nicola Porro. Mentre quest'ultimo manterrà la conduzione di Quarta Repubblica, sempre su Rete 4. "Abbiamo trasformato una rete che proponeva film e telenovelas in una rete di informazione — ha spiegato Pier Silvio Berlusconi —. Ora inizia la fase due: allargare lo spettro editoriale, puntare a un pubblico trasversale con professionisti di peso. E il nostro ideale era Bianca Berlinguer: quando l’ho detto a mio padre lui è stato zitto: si è limitato ad alzare il sopracciglio".

Sulla scelta di sostituire la D'Urso con la Merlino, invece, l'ad di Mediaset ha detto: "Barbara chiedeva un rinnovo biennale con la garanzia di una prima serata. Noi ormai per questioni economiche questo tipo di garanzie non le diamo più. Inoltre volevamo cambiare la linea editoriale del programma con un taglio più giornalistico e di attualità. Credo che un segno di discontinuità fosse necessario e farà bene al programma".

In tema di intrattenimento, poi, ci sono non poche novità. Tra queste lo show di Checco Zalone "Amore + Iva", che sarà riadattato per la tv; le serate con Il Volo, Elisa, Max Pezzali e Orietta Berti. A tutto questo si aggiungono i confermati Zelig, Michelle Impossible e Felicissima Sera. Grandi conferme anche per Maria De Filippi, che avrà quattro programmi in prima serata su Canale 5, ovvero Amici, C’è posta per te, Tú sí que vales - dove arriva in giuria Luciana Littizzetto mentre Belen lascia la conduzione - e Temptation Island versione invernale.

Gerry Scotti, invece, aggiunge due programmi ai suoi Caduta Libera e Lo show dei record, ovvero Io canto Generation in prima serata e una nuova edizione della Ruota della fortuna, il noto quiz di Mike Bongiorno. Paolo Bonolis condurrà Ciao Darwin, mentre Enrico Papi dovrebbe essere al timone non solo della Pupa e il Secchione ma anche di un gioco musicale. Infine, per quanto riguarda i reality, confermati il Grande fratello e l'Isola dei famosi, oltre all'annuncio de La talpa. Non si sa molto di Ilary Blasi, di cui Berlusconi ha detto: "Siamo soddisfatti dell’Isola che però potrebbe fermarsi un giro". Alla conduzione de Le Iene invece arriva Veronica Gentili al posto della Rodriguez che di fatto è stata "liquidata".