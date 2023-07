In Onda, l'ira furibonda di Massimo Franco: "Basta, non parlo", gelo in studio

Roberto Tortora 07 luglio 2023 a

Il caso Santanché fa discutere tutti e fa litigare molti, sia in Aula sia nei salotti televisivi. Ed è scontro, infatti, tra i giornalisti: Massimo Franco, Corriere della Sera, e Augusto Minzolini, direttore de “Il Giornale”. Il tutto durante la diretta di “In Onda”, condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. C’è chi accusa il ministro del Turismo per i reati per cui è indagata e chi, come Minzolini, parla di un complotto della magistratura contro i rappresentanti del governo attuale, chiudendo con una considerazione: “I tempi non sono cambiati, non è cambiato un granchè rispetto al passato, soltanto il bersaglio delle accuse”.

A questa considerazione, Massimo Franco sbotta: "C'è un'aria retrò che è bellissima. È cambiato molto e non ve ne rendete conto, perchè quello che si vede è di nuovo un cortocircuito che non fa bene a nessuno, nè alla magistratura nè alle componenti del governo che hanno teorizzato un complotto che secondo me è un'accusa un po’ esagerata. Onestamente sono imbarazzato per voi. Preferisco non parlare più su quest’argomento, perché ognuno ripete la sua opinione senza dialogare e questo è un problema”.

Dopo l’inchiesta di Report sulle sue aziende, Daniela Santanchè ha tenuto un’informativa al Senato per chiarire la sua posizione. Il ministro sarebbe sotto indagine per la gestione di una delle sue aziende, l’editoriale Visibilia, già dal novembre del 2022, con l’accusa di falso in bilancio. L’ipotesi di reato si riferisce al periodo compreso tra il 2016 e il 2020, in cui Visibilia avrebbe pubblicato bilanci inattendibili, che avrebbero fatto emergere con ritardo, solo in tempi recenti, il dissesto patrimoniale dell’azienda.