In Onda, imprevisto in diretta: occhio a Massimo Franco, Telese di sasso

Si parla dell'ultima nota di Palazzo Chigi contro la magistratura a In Onda. Qui, nello studio di Luca Telese e Marianna Aprile, i conduttori di La7 arrivano a paragonare la nota sul caso di Daniela Santanchè e di Andrea Delmastro ai tempi del Cav. Non sembra essere d'accordo Massimo Franco. Ospite della puntata di giovedì 6 luglio, il giornalista spiazza: "Il paragone con il passato e Silvio Berlusconi regge fino a un certo punto. Il partito della Meloni se mai è stato accusato di essere vicino alla magistratura".

In ogni caso per la firma del Corriere della Sera l'attacco alla magistratura e il sospetto che "abbia scelto di svolgere un ruolo attivo di opposizione. E abbia deciso così di inaugurare anzitempo la campagna elettorale per le elezioni europee", non porta bene. "Questo - prosegue - non porterà nulla di buono in termini di operatività della riforma della giustizia".

Ma c'è anche chi tira in ballo l'originalità. Si tratta di Eugenio Albamonte. Per il magistrato "in queste dichiarazioni non c'è neanche un po' di originalità, di inchieste a orologeria ne parlavano già Renzi e Salvini. I magistrati quando lavorano non hanno in mente i calendari politici. Quello che decide è tacciato di essere sempre dalla parte degli avversari". Ma proprio mentre la toga parla, ecco che in diretta accade un imprevisto. Di sottofondo si sente infatti Franco parlare: "Dimmi, dimmi, sisi, me l'hanno detto...". Poi le telecamere lo riprendono mentre è al telefono. E Telese rimane di sasso.