Rai 3, altro siluro contro l'ex Telekabul: chi arriva, Fazio e compagni disperati

07 luglio 2023 a

Grandissime novità in Rai. Salvo Sottile dalla prossima stagione non sarà più al comando dei Fatti Vostri. Il giornalista e conduttore del programma di Rai Due, dopo ottime stagioni in compagnia di Anna Falchi, lascia il programma per una nuova avventura. Secondo quanto riportato da TvBlog.it, il nuovo programma si chiamerà Gotham. Un ritorno alle origini per Sottile che di fatto si tufferà nuovamente nel giornalismo di inchiesta. A quanto pare infatti il nuovo programma si concentrerà su inchieste giornalistiche raccontandole in studio coinvolgendo il pubblico presente. Il nuovo programma di Sottile dovrebbe andare in onda su Rai Tre.

A quanto pare potrebbe partire un'alternanza a staffetta proprio sulla domenica sera con Report di Sigfrido Ranucci. La trasmissione del giornalista, il quale verrà sostituito da Tiberio Timperi alla guida de I Fatti Vostri, dovrebbe iniziare a partire dal prossimo gennaio.

E di fatto Sottile, come anche Ranucci, prenderanno il posto di Fabio Fazio che con Che tempo che fa si è spostato su Discovery su Canale Nove. Una vera e propria rivoluzione per la domenica sera di Rai Tre. A questo punto bisognerà vedere la collocazione di Fazio nel palinsesto di Discovery. Potrebbe esserci una sfida mozzafiato tra Rai Tre e il nuovo Che tempo che fa per lo scettro dello share.