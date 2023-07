Roberta Capua, "non respiro": terrore in camerino, malore prima della diretta

07 luglio 2023 a

a

a

Attimi di panico per Roberta Capua dietro le quinte del programma "Non sono una signora", condotto da Alba Parietti, in onda su Rai2. L'ex Miss Italia, racconta Leggo, era in camerino insieme alla costumista e alla truccatrice per sistemare gli ultimi dettagli del suo travestimento in Vulcanya, una drag queen vestita di uno strettissimo abito in lattice bianco, lunghissimi artigli e cresta verde.

"Non lo voglio più vedere": la rabbia di Roberta Capua, chi fa fuori con una frase

Ad un certo punto la conduttrice ha iniziato ad avvertire un senso di soffocamento causato dalla tutina troppo stretta che indossava. "Non ce la faccio, non riesco a respirare e mi sto sentendo male", ha detto la Capua, mentre il costumista la aiutava a districarsi nel vestito di scena, aprendole la cerniera e permettendole di respirare. Per fortuna, sono bastati pochi minuti e la conduttrice si è ripresa del tutto ed è riuscita ad esibirsi.