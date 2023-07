Paola Turci, la rivelazione: "Come ho conosciuto Francesca Pascale"

07 luglio 2023 a

La data spartiacque nella vita di Paola Turci è quella del 15 agosto 1993. Intorno alle 6.30 è al volante di una Saab 900 Cabrio, diretta al Golfo di Policastro per un concerto, e resta vittima di un terribile incidente stradale sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, all’altezza dell’uscita di Torano Castello. Si salva ma ne esce con gravi ferite e il volto parzialmente sfigurato. Da quel momento la vita della cantante romana cambia. In meglio. Lo rivela lei stessa nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera nella quale si racconta a ruota libera per spiegare il suo bisogno di libertà, il suo amore per la musica e per Francesca Pascale che ha sposato il 2 luglio dello scorso anno.

Negli anni Novanta Paola Turci è stata sentimentalmente legata al tennista Paolo Canè. Il 2 luglio 2010 ha sposato Andrea Amato, giornalista di R101, dal quale si è separata due anni dopo. Il 2 luglio 2022 si è unita civilmente a Montalcino con l'ex compagna di Silvio Berlusconi. "Ci ho messo ventiquattro anni per dire la verità, per sconfessarmi. Per rivelare", puntualizza la cantautrice, "che non era vero niente: no, non stavo bene, non ero felice". "Ho trascorso ventiquattro anni a nascondermi. Come i bulimici che mangiano e giurano di non aver mangiato niente", aggiunge. "Non mi sono mai definita attraverso la sessualità", puntualizza Paola Turci. "Ho avuto molti uomini, eppure nessuno mi ha mai detto con accezione negativa: sei etero. Al contrario mi dicevano che sembravo lesbica per via dei muscoli e della voce bassa. In quel momento stavo con uomini: fidanzata, sposata. La gente continua a dire lesbica come un’offesa, invece è un aggettivo”.

Poi è arrivata Francesca Pascale. "Non m’incuriosiva, poi un giorno leggo una sua intervista su Il Fatto Quotidiano, di Francesca Fagnani, e rimango colpita", racconta al Corsera. "Quello che dice sui diritti, sulle ingiustizie. Al che la cerco su Instagram dove lei era arrivata da poco per cercare me. Così mi ha detto. Mi seguiva come cantante. Io metto un like a una sua immagine in sostegno di Radio Radicale. Dal like iniziamo a scriverci“. Il primo incontro è a un concerto della stessa Turci: “Ero emozionata a sapere che nel pubblico ci fosse lei”. Poi le cose si sono evolute fino a farle diventare una coppia.

Tra gli inediti rivelati da Paola Turci sulla vita insieme a Francesca c'è anche di mezzo un camper: "Ci piace viaggiare in camper. Siamo andate a Amsterdam, e a Parigi. Francesca ha individuato il modello su internet, lei in questo è brava, ricerca. Quindi andiamo dal rivenditore. Ricordo la strada per tornare a casa: lei davanti col camper, io dietro in macchina. Non è grandissimo: un living con due panche e un tavolo. Chiuso il tavolo, dal soffitto viene giù il letto. Guida Francesca. Ogni tanto ci fermiamo in autogrill, ma non scendiamo. Rimaniamo dentro, andiamo in bagno. Ripartiamo”.