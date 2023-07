Rai, Pino Insegno demolisce la sinistra: "Meloni? Faccio questo da sempre"

08 luglio 2023 a

"Io faccio questo da sempre". Pino Insegno, annunciato alla guida di ben due trasmissioni in Rai (Mercante in fiera e L'eredità), allontana le accuse. Il conduttore è finito più volte al centro della polemica perché amico di Giorgia Meloni. Ed ecco che non può non replicare: "La gente mi vuole bene a prescindere, non perché sono l'amico del padrone del teatro", è la frecciata.

Ma le difficoltà non sono mancate, anche nel suo ruolo di doppiatore: "Pino Insegno, che era conosciuto come corpo, certi produttori non volevano che doppiasse film seri. Ci sta che devi sdoganare certe cose". Insomma, gli esordi per il conduttore furono tutt'altro che semplici. Ma su una cosa non intende transigere: "Le critiche aspetto che me le faccia la gente". Tornando poi sul premier, Insegno, raggiunto da Repubblica, ricorda: "Conosco Meloni da oltre 20 anni ma sono in Rai grazie alla parola meritocrazia".

Il conduttore era finito nel mirino della sinistra per essere salito sul palco di Fratelli d'Italia. Ma anche, in vista delle elezioni, per aver partecipato a un video con la premier. Qui lo si vedeva dire: "Signori, verrà il giorno della sconfitta". Un attimo dopo appariva la leader di FdI aggiungere: "Ma non è questo il giorno, sapete cosa fare!". Apriti cielo.