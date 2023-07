D'Urso-Pier Silvio, soffiata vip: "Lei dice che non si erano parlati, ma..."

11 luglio 2023 a

Barbara d'Urso con un piede fuori da Mediaset. Nonostante il suo contratto scadrà a dicembre, per lei non ci sono programmi. Almeno non Pomeriggio 5. Una decisione, annunciata dal Biscione attraverso una nota, che avrebbe preso la conduttrice di Canale 5 in contropiede. Così sono tanti i messaggi di solidarietà arrivati dalle colleghe. Tra queste c'è Miriana Trevisan. È lei, ex gieffina, a dire: "Mi sembrava che lei e Pier Silvio Berlusconi avessero un buon rapporto. Lei la vedrei bene ovunque, anche a Sanremo, ma credo che lei debba continuare a trattare i casi di cronaca".

Altrettanto dispiaciuta Stefania Orlando: "Sicuramente Barbara meritava il rinnovo, ma credo che troverà altre cose più interessanti da fare". E ancora, è la volta di Anna Pettinelli: "Non le ha mandate a dire, nel suo classico stile. Bisogna sapere come sono andate le cose, lei dice che non era stata avvertita ma penso che si fossero parlati". A esprimersi a riguardo anche chi fa parte della concorrenza, come Milly Carlucci.

La conduttrice al timone di Ballando con le Stelle, intervistata da DavideMaggio.it, è alquanto fiduciosa: "Barbara è una grandissima professionista. Le faccio un in bocca al lupo grandissimo in modo che la sua carriera, ovunque lei sceglierà di andare, continui con lo stesso strepitoso successo che ha avuto sinora". Proprio di Ballando si era vociferato tempo fa. In diversi hanno ipotizzato che la d'Urso potesse passare in Rai e diventare giurata del programma.