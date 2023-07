Barbara d'Urso silura Mediaset: ecco il suo nuovo progetto

11 luglio 2023 a

"È tutto meraviglioso". Barbara d'Urso volta pagina e si lascia alle spalle la querelle con Pier Silvio Berlusconi e il suo vicinissimo addio a Mediaset. Per l'occasione la conduttrice ha deciso di concedersi qualche giorno di relax. Con lei la nipotina, la figlia di Giammauro il figlio maggiore della d’Urso. Non a caso su Instagram sono apparse le foto dei giochi da spiaggia, e degli occhiali da sole da bambina, presumibilmente proprio della nipote.

Intanto per lei c'è una nuova attività, un’agenzia di organizzazione d’eventi la B&Fable. Nelle scorse settimane, insieme alla socia Francesca Caldarelli, ha scelto le location per la sua attività e ora, a quanto pare, il progetto è partito. Anche se la d'Urso sembra voler passare oltre, non mancano le indiscrezioni sul suo addio al Biscione e sui suoi rapporti con Pier Silvio.

L'ultimo a parlare è stato Alberto Matano, al timone de La Vita in Diretta su Rai 1. "Siamo stati sempre competitor (con la d’Urso, ndr) con rispetto reciproco; è evidente che ci sia un cambio che richiama di più quello che facciamo noi e cioè un racconto giornalistico", ha detto Matano in quella che è una sua teoria su quanto avvenuto davvero tra le mura di Mediaset.