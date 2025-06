Marco Risi, la promessa: "Faccio un film su Cecchi Gori"

Qualche giorno fa Marco Risi ha festeggiato i 74 anni al Festival Internazionale del Cinema di Pompei, ideato e prodotto da Annarita Borelli. È stato un momento magico in cui il regista di Mary Per Sempre, conosciuto soprattutto per il suo cinema civile e per essere il figlio dell’immenso Dino, si è raccontato tra aneddoti, ricordi e quello humor che, chi ha letto Forte Respiro Rapido, folgorante libro in cui parla tantissimo del padre, conosce bene. «Essere figlio di mio padre è stato uno stimolo», dice a Libero, «non mi ha mai fatto sconti. Kafka l’avrebbe criticato. Ma è anche vero che Kafka diventò Kafka anche grazie a quel padre là».

In effetti, dedicarsi alla regia avendo come papà il Maestro Risi sarà stato rischioso. Oppure più un incentivo?

«È il tema. “Ma che ce vo’”, tendono sempre a dirti, con il dito puntato, “con un padre come Risi...”. Sei avvantaggiato all’inizio, ma poi devi essere capace, se no la legge del mercato ti spazza via. Per me è stato un punto di riferimento: tra l’altro la sua prima carriera fu quella di critico cinematografico».

Ce la ricordi.

«Una volta aveva dettato un al telefono la recensione di un film senza nemmeno averla scritta, tutto a braccio. Sono sempre stato libero. Vide il mio primo film, Vado a vivere da solo, commedia con Calà, e commentò: “Si vede che sei un professionista”. Non era un complimento. Leggendo la sceneggiatura di Ultimo capodanno disse: “Fossi al posto tuo, farei di tutto per non farlo”. Poi il film uscì e ammise: “Avevi ragione”. Non regalava niente. Ragazzi fuori lo definì “molto cupo”. Lui. Che ne Il Sorpasso aveva fatto morire quello buono, Trintignant. De Sica gli disse: “Ma cosa hai fatto?”».