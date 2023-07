Porcheria contro Mara Venier e sua figlia: "Ma non eravate in lutto?"

11 luglio 2023 a

La stupidità e la cattiveria degli utenti dei social non conoscono limiti. Mara Venier e la figlia Elisabetta Ferracini hanno ricevuto commenti sgradevoli e addirittura alcun insulti per aver partecipato al concerto di Ultimo. Secondo alcuni sarebbero dovute rimanere a casa a piangere perché qualche settimana fa è venuto a mancare Pier Francesco Forleo, il marito della figlia della conduttrice.

Un lutto che ha sconvolto l’intera famiglia: è dura riprendersi da un dolore del genere, ma è comunque necessario andare avanti. Il selfie al concerto di Ultimo non fa altro che mostrare la Venier che sostiene la figlia in un importante momento di svago. Secondo alcuni pazzi le due non avrebbero dovuto mostrarsi così felici di partecipare a un evento bello come un concerto… Per fortuna tante persone normali si sono schierate contro i soliti leoni da tastiera, che non sanno fare altro che criticare e calpestare il dolore altrui.

“Il dolore ci accompagna in ogni attimo è come una spada infilzata nel cuore ogni minuto della nostra vita. Solo chi soffre vede cosa c’è dietro questa foto. Io vedo una mamma che sostiene una figlia che affronta un dolore insopportabile”, ha scritto una delle sostenitrici della Venier. Quest’ultima è poi intervenuta in risposta: “Ti ringrazio, ho bloccato tutti, non ho più voglia di dare spiegazioni”.