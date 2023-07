Mara Venier, la frase rubata: "Il mio punto debole", la Rai trema

08 luglio 2023 a

La bomba Mara Venier sui palinsesti Rai esplode un po' inattesa e un po' no. Chi conosce bene la conduttrice di Domenica In sa da tempo della sua volontà di staccare un po' la spina, dedicarsi alla famiglia, tirare il freno. Il richiamo della televisione e l'amore dei telespettatori (oltre che la stima incondizionata dei vertici di viale Mazzini) l'hanno sempre fatta desistere dai suoi propositi. Questa volta però è diverso: questa volta, per davvero, siamo vicini al capitolo finale di una grandissima, irripetibile avventura professionale.

Circondata dai giornalisti a Napoli. nel giorno della presentazione dei programmi Rai della prossima stagione 2023/24, Zia Mara l'ha voluto dire chiaro e tondo, senza girarci intorno: "Questo è l'ultimo. Già quest'anno ero molto indecisa, ma Domenica In è il mio punto debole, quando poi mi chiedono di proseguire non so dire di no. Sono ormai 15 edizioni, sono una matta. Amo profondamente questo programma, negli ultimi 5 anni è sempre cresciuta, abbiamo fatto ascolti meravigliosi".

La conferma "obbligata" alla domenica pomeriggio, insomma, allontana solo di un anno il saluto definitivo al pubblico di Domenica In. Che sia un addio anche alla Rai, per la conduttrice 72enne, veneziana di nascita ma ormai romana d'adozione, è ancora tutto da vedere. Singolare, comunque, come i destini delle due signore della domenica della tv italiana si stiano intrecciando in questi giorni. Barbara D'Urso silurata da Mediaset e, pare, vicina a La7. La sua grande amica Mara intenzionata a dire basta. Si prevedono tempi duri per chi soffre di tele-mania.