Selvaggia Lucarelli furiosa: "Volgare insinuazione sessuale", ecco chi querela

Si scatena Selvaggia Lucarelli, che da giorni picchia duro contro il nostro Filippo Facci, invocando lo stop al programma che condurrà in Rai per il passaggio dell'articolo su Leonardo Apache La Russa. Ma in questo caso Selvaggia si scatena minacciando querele.

La premessa è che Guia Soncini, su Linkiesta, ha pubblicato un pezzo sul caso-Facci in cui si schierava contro Selvaggia Lucarelli. E alcuni passaggi proprio non le sono piaciuti. Infatti, la Lucarelli su Twitter ha scritto quanto segue: "Ho dato mandato al mio legale di querelare chi sta tentando di screditare il mio lavoro con volgari (e anche false) insinuazioni sulla mia presunta vita sessuale. Sempre le stesse dinamiche, ovvero provare a zittire e togliere credibilità alle donne e alla loro professione alludendo a sesso e scop***".

A stretto giro di posta, dopo il tweet, su Dagospia è stata pubblicata la lettera inviata a Dago stesso dall'avvocato della Lucarelli: "Il vostro articolo non si limita a riportare nel corpo del testo l’estratto dell’articolo originale scritto dalla giornalista Guia Soncini e pubblicato oggi sul sito 'Linkiesta': la vostra pubblicazione riporta nel titolo a caratteri cubitali la parte dell’articolo originario gravemente falsa e diffamatoria per la parte che rappresento".

Dunque il legale riporta la parte nel mirino dell'articolo, quella in cui la Soncini si riferisce a presunte relazione della Lucarelli con Morgan e Facci. "Mi preme evidenziare e segnalare la portata gravemente diffamatoria (e falsa) dell’articolo integralmente ripubblicato sulla vostra testata: Selvaggia Lucarelli viene con spregio indicata con l’epiteto “la signora” che (riferito a Filippo Facci e Morgan) “se li è sc***ti entrambi”, rimarca il legale. E ancora: "Tutto questo non è in alcun modo accettabile per modi, toni e contenuto dell’affermazione che non solo è assolutamente scurrile e misogina ma, altresì, completamente falsa. Se è pur vero (noto alle cronache) che Selvaggia Lucarelli ha avuto una breve relazione sentimentale con il cantante Morgan è assolutamente falsa l’affermazione circa una relazione con il giornalista Filippo Facci", concludeva l'avvocato di una furibonda Selvaggia.