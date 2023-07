Barbara D'Urso, foto sexy e bufera: "Ecco cosa aspettava Pier Silvio"

14 luglio 2023 a

Barbara d'Urso stupisce ancora tutti. L'ex conduttrice di Pomeriggio Cinque rimasta senza il suo programma del pomeriggio di Canale 5 ha voluto regalare ai suoi fan uno scatto su un prato verde con un sorriso che illumina l'estate. Ma nello scatto immortalato anche sui social è impossibile non notare l'outfit fresco che ha scelto per lo scatto. Il fisico della conduttrice si è fermato nel tempo.

E così con camicia bianca, shorts di jeans cortissimi ha incantato davvero i suoi follower che hanno invaso di like i profili social della conduttrice. Nella lunga serie di scatti, Barbara sceglie di pubblicare come ultimo un video da vicino che mette nel "mirino" le sue gambe. E proprio per questo video e per questi scatti si è aperto il finimondo online sui social della d'Urso con critiche feroci. "Ma perché noi donne, dopo tante battaglie per l'emancipazione femminile dobbiamo pubblicare post con sempre qualcosa di fuori solo per farci guardare ? Ma il cervello serve ? Scusate ma questa è regressione non emancipazione!", scrive un utente sui social.

"Spietata, cinica, feroce. E con Nuti malato...": gli insulti della Lucarelli a Barbara D'Urso

Ma scorrendo, ecco spuntare anche frecciatine per l'addio a Mediaset: "Pier Silvio aspettasse il padre x cacciarla fuori. peccato una vera conduttrice televisiva". Ma non finisce qui. Come riporta Leggo i commenti si sono fatti sempre più feroci col passare delle ore: "Sempre con le cosce di fuori, ma perché", "Ora fa vedere le gambe e tutto passa", "Si capisce subito quanta natura c'è in tale scatto", "Magari a 65 anni gli short dì jeans anche no". Insomma le foto della d'Urso hanno fatto parecchio discutere.