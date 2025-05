Affari Tuoi, "non da qui": clamorosa beffa per Paolina

Nei primi tiri sono stati trovati i 10mila euro, la Carbonara, il cane Gennarino, la mascotte del programma, i 200 euro e 1 euro. Una situazione ancora molto favorevole davanti alla quale il dottore ha deciso di offrire 38mila euro. Una cifra che però Paolina ha rifiutato con convinzione: "Abbiamo una situazione buona per adesso". Peccato che poi le cose abbiano cominciato ad andare male: dal tabellone sono stati eliminati 100mila, 75mila, 10 e 50mila euro. La seconda offerta del dottore allora è stata il cambio, prontamente rifiutato. Via, poi, 500, 300mila, 20mila e 30mila euro. La partita, a quel punto, si è fatta più difficile. "Siamo appesi a quei 200mila", ha osservato De Martino.

Puntata sfortunata quella di Paolina dal Lazio ad Affari Tuoi. Nell'appuntamento di ieri, mercoledì 7 maggio, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1 ha avuto come protagonista la giovane di professione flautista accompagnata dalla sorella Noemi. Purtroppo il suo pacco, il numero 17, dopo un cambio con il 14, conteneva solo 5 euro. La puntata, inoltre, è stata segnata da un'interruzione di dieci minuti per permettere all'edizione straordinaria del Tg1 di dare notizia della prima fumata nera del Conclave per l'elezione del successore di Papa Francesco I.

L'offerta successiva è stata di 14mila euro, ma Paolina ha rifiutato dicendo: "Per me questo programma è sempre stato un sogno, lo vedevo da piccolina e ho conosciuto un mondo bellissimo. Mi sento già ricca con tutto quello che ho vissuto qui, con tutti i pacchisti che ho conosciuto e ciascuno di voi mi ha dato qualcosa che fa parte di me nel suo piccolo. Vi sono molto grata per questo, quindi niente, voglio cercare di giocarmela fino in fondo". Successivamente ha eliminato i 5mila euro e accettato l'offerta di cambio prendendo il pacco numero 14. Purtroppo poi ha trovato i 200mila euro.

Paolina, allora, ci ha provato con la Regione Fortunata. Nel primo tentativo, con la possibilità di vincere 100mila euro, ha puntato sulla Liguria, sbagliando. Per la possibilità di vincere 50mila euro, invece, ha puntato sull'Umbria. La Regione Fortunata, però, si è rivelata essere la Sardegna. Le due sorelle, dunque, sono tornate a casa a mani vuote. "La fortuna non è passata di qui", ha commentato il conduttore.