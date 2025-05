Acerbi maltratta Pedri: il video che fa impazzire il Barcellona

Tra gli eroi interisti del 4-3 più bello di sempre in Champions League c’è lui, Francesco Acerbi, osannato e idolatrato dai tifosi come santo protettore della difesa e risolutore di una partita che sembrava scivolare verso l’insuccesso e che, invece, grazie alla sua unica sortita offensiva, si è tramutato al minuto 93 nel gol del 3-3 contro il Barcellona, che ha ridato ossigeno alla squadra di Inzaghi e le ha poi permesso, ai tempi supplementari, di prevalere grazie al gol partita di Frattesi. Oltre al gol, come detto, Acerbi si è reso protagonista di vari duelli con i colleghi blaugrana, due su tutti: Inigo Martinez e il giovane Pedri.

Proprio con quest’ultimo, giovane di belle speranze ed erede designato di Xavi, il difensore nerazzurro è incappato in un episodio che ha fatto infuriare i tifosi blaugrana. Con l’arbitro Marciniak di spalle, infatti, Acerbi ha più volte strattonato e poi spinto a terra il centrocampista che, anche nel tentativo di rialzarsi, è stato respinto sul prato senza pietà da Acerbi, furbo e scaltro e, sicuramente, più esperto. Pedri ha protestato e l’arbitro, che nulla aveva visto, ha rimproverato lui, facendo segno di giocare e di smetterla con le lamentele.

Oltre al danno, insomma, la beffa. Il tutto è accaduto poco dopo il 3-3, ma sul 2-3 segnato da Raphinha per il Barça e che aveva dato l’illusione ai catalani di avercela fatta, in realtà era stato Pedri ben poco sportivo, andando ad esultare proprio in faccia ad Acerbi in maniera provocatoria. Il difensore dell’Inter, dopo, si è semplicemente vendicato.

Altro duello, prima della fine dei 90’, con Pedri che conquista un fallo nei pressi della bandierina del calcio d’angolo nella sua metà campo e si lamenta ancora, da terra, perché il tempo passa e non vede l’ora di festeggiare. Acerbi, poco dopo, glielo negherà. Il difensore ex-Lazio, poi, aveva già avuto da ridire con Inigo Martinez nel primo tempo: dopo il secondo gol su rigore di Calhanoglu, Acerbi è passato accanto al calciatore del Barça e gli ha detto qualcosa e, per tutta risposta, el cinco gli ha sputato (scusandosi poi nel post-partita). Acerbi ha protestato violentemente con l’arbitro, ma anche in questo caso l’episodio è passato inosservato. Alla fine, comunque, l’Inter è in finale di Champions League, è il risultato che conta. Come sempre.