Capezzone: "La notizia che non troverete sui giornaloni nemmeno domani"

Nella notte dall'America arriva la notizia di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Regno Unito. "I giornali italiani non fanno in tempo a registrarla, ma vedrete che andrà in ombra anche domani perché sconfesserebbe un po' la narrazione che va di moda. Trump i negoziati li vuole fare e ne trae vantaggio chi sta fuori dal gabbione europeo, come Londra", ironizza Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi.

Tema Conclave, con la fumata nera arrivata in ritardo: "Forse non c'è un giallo. La procedura è stata particolarmente lunga per il giuramento dei 133 cardinali e per la meditazione del cardinale Cantalamessa, nomen omen - sottolinea il direttore editoriale di Libero -. Fumata nera, rischio fascismo. Non vorremmo dare suggerimenti perché poi Paolo Berizzi lo scrive veramente... Tutto prevedibile: secondo i retroscenisti la prima votazione era una conta e oggi Parolin avrebbe grandi chance di diventare pontefice. Polemiche per gli 'auguri doppi' pronunciati da monsignor Re al suo indirizzo. Bisignani dice che a Parolin mancano 30 voti mentre secondo Repubblica il segretario di Stato starebbe stringendo con Tagle. In Argentina monta la polemica dei bergogliani er l'omelia in cui Re non ha citato Francesco".

Seconda questione, il conflitto India-Pakistan. "Si accorge solo Gonzato su Libero, dentro un quadro cupo, del fatto che Laura Boldrini alle 9.30 alla Camera chiede la parola per intimare alla Meloni 'fate qualcosa!'".

Premier time: "Piuttosto aggressivo Renzi, tra i grillini ha parlato Patuanelli e lo seguiva Conte. Il Pd non pervenuto. Ciò che colpisce negli scambi in Transatlantico è l'aria ridanciana di Conte e Renzi, hanno l'aria di quelli in vacanza, fanno le battute. Chissà se l'umore degli italiani è lo stesso". Per finire, "vedremo come sul Fatto quotidiano si affronta la Parata per la Vittoria del 9 maggio a Mosca, con i cinesi in Piazza Rossa. Due belle paginone celebrative".