Pupo "ospite speciale", è bufera: dove sta per esibirsi, locandina da brividi

Pupo si esibirà al Festival “Slavjanskij Bazaar di Vitebsk” in Bielorussia, un evento amato proprio dal leader del Paese Aleksandr Lukashenko. E scoppia così una nuova polemica, dopo quella che nei mesi scorsi ha portato il cantante a rinunciare alla sua partecipazione al festival della canzone patriottica del Cremlino, “Strada verso Jalta”. Ora l'artista italiano compare in primo piano sulla locandina dell’evento in Bielorussia. Una locandina già andata virale online.

La kermesse, come si legge nel comunicato, avrà come protagonisti “gli esponenti più brillanti della scena degli Anni '90 e 2000”. Gli artisti arriveranno principalmente dalla Russia e dalla Moldavia nonché dalla Bielorussia. Pupo invece, come riporta Repubblica, sarebbe stato presentato come “ospite speciale” dell'evento, “famoso cantante, musicista e compositore italiano” noto per i successi "Ciao" e "Gelato al cioccolato".

Tra i primi a diffondere la notizia online c'è la comunità bielorussa in Italia, che su Twitter già protesta: “I soldi non puzzano, anche se sono dei fasci”, ha commentato ad esempio l'account “A Belarusian in Rome”. Al di là dell'aperto sostegno della Bielorussia a Putin nella guerra in Ucraina, Lukashenko è sotto sanzioni per aver strappato la vittoria delle presidenziali del 2020 a Svetlana Tikhanovskaja e aver represso la rivolta contro lo scandalo elettorale.