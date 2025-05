Vladimir Putin, sos patate: l'impensabile appello dello zar

Vladimir Putin in allarme per le patate. Il presidente russo si trova a dover fronteggiare il rincaro di uno degli alimenti più importanti per la cucina del Paese. E la preoccupazione cresce: "Alla fine - ha detto lo zar - abbiamo scoperto di non avere abbastanza patate". Nonostante l'appello che può sembrare comico, l'ammissione rappresenta un segnale di debolezza importante per l'economia del Cremlino.

Come riporta il Corriere della Sera, è dall’aprile del 2024 che i prezzi di ortaggi e tuberi sono praticamente raddoppiati. In cima a questa classifica ci sono proprio le patate, che hanno fatto segnare un più 133 per cento. I prezzi hanno raggiunto fino a cento rubli (oltre un euro) al chilo, che sono un'enormità se si pensa che la media delle pensioni della Federazione non supera i ventimila rubli mensili, ovvero 200 euro.