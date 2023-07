Milano, l'ex velina di Striscia umilia il Pd: "Grazie Sala", altro orrore

15 luglio 2023 a

Lungo sfogo dell'ex velina di Striscia la Notizia, Ludovica Frasca. In una delle sue storie su Instagram, Ludovica ha detto di aver subito un furto nella sua abitazione. "Milano - esordisce - è la città più insicura d'Italia. Sono mancata 1 ora da casa e mi hanno derubata delle (poche) cose di valore che avevo". Da qui la frecciata al primo cittadino del Pd e non solo: "Grazie a tutte le autorità (Sindaco Sala, prefettura e questura) per averci fatto sprofondare nell'insicurezza".

In queste ore la Frasca è protagonista del gossip per la sua rottura con Adam Sigal, regista internazionale. Prima di lui è nota la storia dell'ex volto del tg satirico di Antonio Ricci con Luca Bizzarri. La modella è stata legata per tre anni, dal 2014, assieme al comico.

Nonostante le nozze annunciate, si leggeva: "In molti si sono chiesti – spiegava il settimanale Chi nelle 'Chicche di gossip' - come mai l’ex velina mora di Striscia la notizia Ludovica Frasca non avesse festeggiato i suoi venticinque anni con il fidanzato, il conduttore Luca Bizzarri, del duo Luca&Paolo. Ludovica e Luca, in realtà, si sono lasciati da due mesi e mezzo, non condividono più lo stesso tetto e hanno scelto di non comunicare ai fan della coppia la rottura, nonostante in passato avessero parlato di nozze, dopo quattro anni d’amore".