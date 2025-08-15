Mirigliani netta: "No a Miss Italia se sei su Onlyfans"

Una linea netta, quella di Patrizia Mirigliani, anima e patron di Miss Italia, con il preciso scopo di tracciare dei confini di decoro durante lo svolgimento della sua kermesse. La Mirigliani, figlia del grande Enzo, ha annunciato una novità significativa nel regolamento del concorso per l’edizione 2025: sarà vietata la partecipazione a chiunque detenga profili su piattaforme come OnlyFans o altri siti che consentono la condivisione di contenuti per adulti. La dichiarazione è arrivata ieri mattina durante un’intervista nel programma Agorà Estate su Rai3, condotto da Giulia Di Stefano e Marco Carrara. «C’è una novità quest’anno», ha esordito la Mirigliani.

«Siamo così attenti al regolamento che ho aggiunto qualcos’altro all’articolo 8». Senza mezzi termini, ha poi letto il nuovo comma, che impone alle concorrenti di «non detenere profili in siti web (come OnlyFans o simili) dove sia consentita o comunque praticata, liberamente o a pagamento, l’immissione e condivisione di contenuti cosiddetti “per adulti” o comunque di carattere pornografico o scabroso».

Questa scelta assume un significato particolare, poiché arriva nell’anno che segna il grande ritorno di Miss Italia nell’orbita dei canali Rai (e anche su San Marino Tv) dopo sei anni di assenza motivati soprattutto dall’ondata femminista del MeToo e il dibattito sul maschilismo. La manifestazione, come spiegato, non tornerà con una classica prima serata, ma in una forma rinnovata e digitale, con una forte presenza sulle piattaforme streaming del servizio pubblico. Il percorso dell’edizione 2025 è già definito: le prefinali nazionali si terranno a Numana dal 2 al 5 settembre, mentre la finalissima si svolgerà il 15 settembre al Palazzo dello Sport di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Dopo anni di Purgatorio, forse per Miss Italia l’esilio mediatico è terminato.