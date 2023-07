Gerry Scotti, bomba su Mediaset: "Una scelta che crea confusione"

17 luglio 2023 a

Gerry Scotti, uno dei big di Mediaset ha criticato pesantemente la scelta dei vertici sui palinsesti. Il conduttore, come riporta il sito Fanpage, ha contestato l'azienda per una programmazione, nei prossimi mesi, che rischia di essere confusionaria. Al settimanale Chi, Scotti, infatti, ha dichiarato: "Non sono d’accordo con questa programmazione che crea confusione".

Il presentatore si riferisce in particolare a Caduta Libera, programma in difficoltà per gli ascolti in calo. Il game show "tornerà su Canale 5 a fine agosto, è andato in onda nella scorsa stagione dopo le repliche di Avanti un altro con delle puntate inedite solo per poche settimane, prima della successiva riproposizione di puntate in replica. Una scelta che ha penalizzato il pre serale condotto Scotti, con il boom di Reazione a Catena con Marco Liorni, almeno dieci punti di share sopra il competitor tutte le sere", si legge sul sito.

"Per Caduta libera si lavora tutto l’anno, è una macchina accesa, rodata, ci sono già concorrenti e domande pronti", spiega il conduttore evidentemente molto amareggiato. "Non sono d’accordo con questa programmazione che crea confusione. Quando faremo le nuove puntate, capiremo il futuro. È una macchina costosa, ma efficiente che andrebbe utilizzata", conclude Gerry Scotti. "Vedremo in base ai risultati”.