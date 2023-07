Rai, battutacce dei telecronisti: "Avviati provvedimenti", finisce male

17 luglio 2023 a

Primi provvedimenti contro Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi, dopo le battutacce pronunciate durante i Mondiali di Nuoto di Fukuoka. "La Rai - ha comunicato l’azienda in una nota - ha avviato una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi e tutti i provvedimenti necessari per il collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi".

Nel commentare quanto accaduto, anche l’Amministratore Delegato Roberto Sergio non ha lesinato critiche: "Un giornalista del Servizio Pubblico non può giustificarsi relegando a una ’battuta da bar’ quanto andato in onda. Ho dato mandato agli uffici preposti di avviare la procedura di contestazione disciplinare e ho chiesto al Direttore di Rai Sport Iacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista e il commentatore tecnico". Da domani le telecronache dei Mondiali di nuoto, categoria tuffi, saranno infatti curate da Nicola Sangiorgio.

Tra le frasi finite nel mirino, il commento alla prova di Riccardo Giovannini e Eduard Timbretti Gugiu, nei tuffi sincronizzati, dove Leonarduzzi storpia il nome dell'atleta italiano ironizzando sul linguaggio cinese. Riccardo diventa dunque "Liccaldo". "I cinesi direbbero così". E ancora: "Fuma bene, fuma sano, fuma pakistano". "Le olandesi sono grosse". "Come la nostra Vittorioso", facendo riferimento alla tuffatrice azzurra Giulia Vittorioso. "Eh grande eh", proseguono i due, prima di arrivare a una conclusione ancora più sconcertante. "Tanto a letto sono tutte alte uguali". Il clou arriva poco dopo: "Questa si chiama Harper, è una suonatrice d'arpa. Come si suona l'arpa? La si..." "La si tocca?". "La si pizzica". Da qui il dialogo è ancora più scadente. "Si la do".