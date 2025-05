La volta buona, Magalli-choc: "La Manzini nuda..."

Imbarazzo a La Volta Buona. Accade nella puntata in onda lunedì 26 maggio su Rai 1. Qui a far calare il gelo in studio ci pensa Giancarlo Magalli. A scatenare la battuta del conduttore tv ci pensa Marcello Sacchetta. Il ballerino, parlando del suo podcast al fianco di Stefano De Martino, dice: "Abbiamo vissuto tanti momenti belli insieme, nudità insieme". "Caldo.. Fascia protetta" risponde Francesca Manzini anche lei ospite di Caterina Balivo. "Nel senso di momenti divertenti" mette subito le cose in chiaro Sacchetta.

A quel punto la Balivo si rivolge proprio a Magalli: "A lui e a De Martino nudi, ma non me ne facevano voglia nessuno dei due insomma". "Il caldo è arrivato solo a Francesca Manzini" sottolinea la conduttrice. "La Manzini nuda è diverso" replica Magalli. Per poi aggiungere: "È omologata come orgia". Manzini rimane di stucco: "Prego? Ma che stai a dì?". E la Balivo: "Ma ho sentito bene? No Giancarlo aspetta, se anche tu inizi a dire cose… Io ho già gli otoliti. Possiamo uscire da questa impasse?".