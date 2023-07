Al Bano, "chi voglio a Sanremo": un terremoto a Mediaset

20 luglio 2023 a

a

a

Al Bano punta già alla prossima edizione di Sanremo. Il cantante ormai ci ha preso gusto. "Ognuno di noi ha un difetto, l'ho presa quando avevo 10 anni e non mi è mai passata. Ho già un brano pronto dallo scorso anno ma poi, quando Amadeus mi propose di andare come Super Ospite sul palco dell'Ariston assieme a Morandi e Ranieri, non ho potuto rifiutare l'invito. Era una idea che avevo in testa dal '96, finalmente è andata in porto e ha avuto un successo enorme ma a me piace la gara e Sanremo è la gara".

"La colpa è della maledetta droga": la pesantissima accusa di Al Bano Carrisi

Insomma, Al Bano è affetto da quella che con l'Adnkronos chiama "Sanremite acuta". Così per il prossimo Festival della musica il suo obiettivo è di salire sul palco da solista, perché "sono nato solista e morirò solista". Il cantante ha partecipato alla kermesse ben 15 volte, 10 da solista e 5 in coppia con l'ex moglie Romina Power.

"Fuggono come se fosse una malattia". Al Bano scatenato, chi travolge | Video

Infine, sulla riconferma di Amadeus direttore artistico e conduttore, Al Bano si dice soddisfatto: "È la persona perfetta per questo ruolo perché è anche grazie a lui che Sanremo è diventato ancora più internazionale. I Maneskin ad esempio nascono da una sua idea e tante altre idee sono figlie della sua mente quindi ben venga Amadeus", esordisce per poi lasciarsi andare a una confessione. Quella sul dopo Amadeus: "Mi piacerebbe molto rivedere sul palco dell'Ariston Paolo Bonolis". Che il suo desiderio si avveri non è però dato sapersi.