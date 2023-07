Morta Chicca Gobbi, moglie di De Gregori: "Situazione precipitata in una settimana"

21 luglio 2023 a

È morta Chicca Gobbi, moglie di Francesco de Gregori. La notizia - anticipata da Dagospia - è stata confermata dall’entourage del cantautore. A quanto si apprende, la donna, che aveva 71 anni, era affetta da un male incurabile e la situazione è precipitata nell’ultima settimana.

L’amore tra i due era nato tra i banchi di scuola anche se le nozze furono celebrate molti anni dopo, esattamente il 10 marzo del 1978, con Walter Veltroni nella veste di testimone. Dalla loro relazione sono nati due gemelli, Marco e Federico. Nella mattinata di oggi era circolata la notizia che il concerto di De Gregori insieme a Venditti previsto per domani 22 luglio a Villa Bertelli a Forte dei Marmi era stato posticipato al 18 agosto. I funerali - si apprende - si terranno domani a Roma.

In una recente intervista De Gregori aveva detto: "Lei è sempre più brava e non lo dico da sposo, ma da musicista. A lei piace moltissimo ed è diventata molto più espressiva e compiacente verso il pubblico. Al punto che adesso suona anche il tamburello e fa i coretti su Rimmel, che peraltro è una canzone che ho scritto quando Chicca ancora non stava con me, cosa che l’ha divertita ancora di più".