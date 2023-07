Fedez ha un'altra? La foto terrorizza Chiara Ferragni: occhio alla ragazza

22 luglio 2023 a

a

a

Fedez, dopo una breve pausa, è tornato sui social con una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram in cui si mostra in Sardegna in una casa super lusso insieme ai figli Leone, 5 anni, e Vittoria, 2, all'amico e compagno di "Muschio Selvaggio", Davide Marra, la sua fidanzata e modella di OnlyFans Alex Mucci e un'altra misteriosa ragazza. La moglie del rapper milanese, l'imprenditrice e influencer Chiara Ferragni, non c'è. Perché sarebbe per motivi di lavoro in Sicilia.

Già, perché mentre il gruppo gioca a Taboo - noto gioco da tavolo - si vede un clamoroso dettaglio che ha fatto molto preoccupare i fan di Fedez e Chiara Ferragni. Fedez e Davide Marra infatti non sono da soli ma in dolce compagnia. Oltre alla bella e tatuata Alex Mucci, che è la compagna di Marra, c'era infatti una giovane donna di cui non si conosce l'identità, ma si vede lo smalto sulle unghie delle mani di colore blu chiaro. Di lei si sente soltanto la voce mentre cerca di far indovinare alla sua amica Alex il nome a Taboo. Chi sarà questa misteriosa ragazza? E Chiara Ferragni sarà preoccupata da questa presenza? Di sicuro i follower sono impazziti sui social...