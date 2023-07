Sabrina Ferilli, "perché quest'uomo è la mia salvezza: rischio di morire..."

22 luglio 2023 a

Roma è nel degrado totale tra spazzatura, animali di ongi genere e strade sporche. Così Sabrina Ferilli ha deciso di pagare personalmente uno "spazzino" volontario che con scopa e paletta fa quello che non fanno i netturbini dell'Ama pagati dal Campidoglio e quindi dai romani. L'attrice, in una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram denuncia questa situazione inquadrando con il suo telefonino quello che si trova in via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati, uno dei più chic della Capitale. Cartacce, mozziconi di sigarette, bicchieri, bottiglie, vestiti...

"Roma, un sabato. Come sempre, eh, non è che cambi niente", sbotta la Ferilli mentre mostra lo schifo che c'è in una aiuola: "Puntualmente è così, puntualmente c'è tutto quello che vedete".

E attacca ancora: "Non vi riprendo i cassonetti perché rischio la vita con morsi di animali vari, mammiferi e non". Quindi indica uno "spazzino", un immigato che dall'altra parte della strada sta pulendo: "La mia salvezza". "E poi c'è lui, al quale dò un piccolo aiuto. Pulisce le due tre vie che ho intorno a casa". L'attrice lo ringrazia poi accusa il Comune di Roma per la gestione dei rifiuti: "Se questo ve sembra normale... Roma Capitale. Pagando, eh".