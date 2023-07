Cristina Scuccia, Cecchi Paone-choc: "Che fine sta per fare", profezia da incubo

24 luglio 2023 a

Brutte notizie per Cristina Scuccia. A detta di chi, come Alessandro Cecchi Paone, ha condiviso con lei l'esperienza dell'Isola dei Famosi, il suo futuro è tutt'altro che roseo. "Passa dal reality ad un talent come se niente fosse…È bizzarro davvero vedere un’ex suora trasformata in donna di spettacolo", gli ha fatto notare una lettrice della sua rubrica sulle colonne del settimanale Nuovo. L'ex naufraga, infatti, si metterà alla prova anche a Tale e Quale Show, in Rai.

E la replica di Cecchi Paone è stata al vetriolo: "Ora che è una ex suora può interessare ancora per poco, per residue curiosità morbose. Non durerà a lungo". Tra i motivi il fatto che ora non è più una suora, come invece si è presentata quando vinse The Voice: "Faceva più impressione credo".

Ma l'opinionista non ha lesinato neppure critiche. A suo dire con la Scuccia "Dio, che non va mai citato invano, ormai non c’entra più nulla…La sua nuova divinità si chiama audience. E non è misericordiosa". Basta pensare che quello di quest'anno per la Scuccia è il terzo reality. Dopo The Voice c'è stata L'Isola e ancora Tale e Quale. E pensare che fino a poco fa la Scuccia aveva ancora i voti.