Hunziker, nubifragio a Milano: "Mai vista una roba così", com'è ridotta casa sua

Michelle Hunziker è sconvolta dal nubifragio che c'è stato questa mattina 25 luglio alle 4 a Milano. "In 26 anni che vivo a Milano non ho mai visto una cosa così", ha commentato la showgirl svizzera in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram in cui mostra una immagine del suo terrazzo devastato dalla tempesta. Vasi rotti e rovesciati a terra, piante divelte, tutto è a soqquadro.

E come casa della Hunziker anche gli appartamenti dei milanesi. In città i trasporti pubblici sono completamente bloccati e alcune strade sono state chiuse al traffico perché decine di alberi sono stati letteralmente spezzati dai rovesci violentissimi e dalle forti raffiche di vento. Ci son tetti scoperchiati, finestre divelte, semafori e segnali stradali sradicati.

Il Comune di Milano ha predisposto la chiusura di tutti i parchi recintati e dispone il divieto di accesso ai parchi non recintati e alle aree alberate aperte. Da questa notte sono in corso le operazioni di sgombero delle strade dai rami e dagli alberi caduti a centinaia, per consentire il ripristino della viabilità nei quartieri per il trasporto pubblico e il traffico privato. Risolta l’emergenza strade, nei prossimi giorni - spiega l’amministrazione comunale - si interverrà nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi per rimuovere gli alberi caduti e procedere con le verifiche di stabilità sulle alberature che risulteranno danneggiate.