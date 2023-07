Nubifragio in Val Camonica, sedicenne uccisa da un albero caduto in un campo scout

25 luglio 2023 a

Una ragazza di 16 anni è morta dopo essere stata colpita da un albero in un campo scout a Codegolo, in Val Camonica, provincia di Brescia. L’albero è caduto a causa del forte maltempo che nelle ore scorse si è abbattuto sulla Lombardia, provocando ingenti danni. Sempre nel Bresciano, in Val Dorizzo, un altro campo scout è stato evacuato dai vigili del fuoco.

Ieri 24 luglio, una donna ha perso la vita a Lissone (in provincia di Monza e Brianza) dopo essere stata schiacciata da un albero caduto per il nubifragio.

"Sono stata finora al telefono con il ministro Musumeci, sapevamo che questa sarebbe stata la giornata più impegnativa. È previsto un cambio da stasera nella situazione del maltempo, ma produce una giornata estremamente impegnativa a Nord e a Sud", ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Rtl 102.5. "Abbiamo un combinato disposto - aggiunge - di nubifragi al Nord, e la mia totale solidarietà va alla famiglia della ragazza morta nel Bresciano, colpita da un albero, con grandine e vento, e dall’altra una situazione al Sud dove si sommano temperature alte e vento, che rende impossibile l’utilizzo di canadair per la lotta agli incendi e rendono la situazione complessa".