Meteo, profezia-Giuliacci: "Cosa ci aspetta", quando finisce l'incubo sull'Italia

Questa notte un nubifragio ha devastato Milano e varie zone della Lombardia con bombe d'acqua e raffiche di vento. "Questo luglio sta diventando un mese infernale. Caldissimo al Centro-Sud, pieno di fenomeni estremi al Nord", scrive Mario Giuliacci sul suo sito di previsioni del tempo. "Tra martedì e mercoledì (25 e 26 luglio) la fine del caldo sarà abbastanza sicura per tutti. Ad un prezzo: il concreto rischio di fenomeni severi".

Purtroppo, prosegue il meteorologo, "l'estremizzazione meteo risulta evidente e inequivocabile" ed "è proprio in estate il massimo della sua potenza. Per tornare a respirare e a dormire con finestre chiuse e lenzuoli serve aria fresca in quota. Ma quest'ultima si deve necessariamente scontrare con quella assai caldo-umida preesistente. Ciò crea le condizioni predisponenti e scatenanti per fenomeni meteo estremi".

Ma attenzione, sottolinea Giuliacci, perché questa "fenomenologia estrema non è affatto prevedibile, se non a pochissime ore (o minuti) dall'evento, in quanto interessa aree localizzate ed è facile che non si formi o meno a seconda di piccole condizioni al contorno, non visibili dai modelli a lunga gittata. Per dirla breve: non possiamo dire se tra 3-4 giorni ci saranno temporali violenti o grandinate. Possiamo però dire che eventualmente ci possa essere rischio fenomenologia intensa". Cosa che "spesso accade alla fine delle onde calde intense e prolungate".

Secondo Lorenzo Tedici de IlMeteo.it "da mercoledì (26 luglio, ndr) ci si aspetta sereno almeno per una settimana", spiega a il Corriere della Sera. Mentre per quanto riguarda il resto dell'estate, "agosto si prospetta tranquillo, con temperature tra i 32 e i 33 gradi. Le ultime ondate di caldo potrebbero arrivare tra il 7 e il 17 del mese, quindi è possibile che si accumuli altra energia capace di generare supercelle".