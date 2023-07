Pier Silvio Berlusconi, inquietante video di Aida Nizar: "Questo è per te"

25 luglio 2023 a

La rivoluzione anti trash di Pier Silvio Berlusconi che si è palesata in maniera emblematica licenziando da Mediaset Barbara D'Urso non piace a chi con il trash ci campa. Come la signora Aida Nizar, opinionista nei talk di Pomeriggio Cinque e Live – Non è la d’Urso, oltre che la partecipazione a un’edizione del Grande Fratello, che sui social si appella direttamente a Pier Silvio Berlusconi chiedendogli di ridarle il suo posto in tv per continuare nelle sue sparate, "oltre il trash, oltre il surreale", si legge su Gossipetv.com. che fa notare come "l’atteggiamento della signora era artificioso, volutamente pacchiano e smisurato. Insomma, il suo fine era fare casino e inscenare teatrini di dubbio gusto per continuare a guadagnare ospitate". Ebbene anche il video girato mentre guida l'auto, con cui chiede la grazia a Pier Silvio è ultrà trash, ovviamente.

“Ascolta questo è per te carissimo Silvio Berlusconi!", sì la signora ha detto proprio Silvio forse ignorando che il Cav è morto. Poi ha continuato a rivolgersi a lui mentre è a bordo della sua auto senza cintura: "Penso a quello che è stato, pensa a quella che sono stata io a Mediaset Italia. Tutto perfetto, niente di sbagliato, i sogni dei telespettatori sono stati realizzati. Perché il pubblico ha bisogno di me". Il video continua con il nome sbagliato del presidente Mediaset: Ascolta bene Silvio. Ma tu non hai difetti, sei un uomo bravo e così carismatico. Quindi penso che devi veramente ascoltare questa dona spumeggiante e solare che ha fatto adorare la vita di tutti! "Non smettere mai di cercarmi, sono pronta per ritornare alla grande da voi in Italia. E quando verrai a trovarmi sarò pronta per Mediaset Italia", si candida Aida Nizar aggiungendo "perché io ti voglio un mondo di bene e l’Italia ha bisogno di me". Poi la signora, quintessenza di ciò che Berlusconi non vuole più vedere sulle sue reti, rilancia: "Anche la Meloni mi adora. Cara meloni, prometto di non buttarmi più nella fontana di Trevi. Oppure se vuoi lo faremo insieme". E ancora: "Dai Silvio questa donna ti aspetta! Perché l’Italia chiama il mio nome certamente. Tu Silvio sai che sono una donna nata per il palinsesto televisivo italiano. Ed è proprio così lo sai, a presto Silvio". "Questa grande donna", conclude Aida, "è pronta per bucare nuovamente lo schermo della televisione”.