Report in replica? Doppia querela: autogol di Sigfrido Ranucci

Un caso più unico che raro: doppia querela, a causa di una replica. E' il "capolavoro" al contrario di Sigfrido Ranucci e di Report, che scatena la furia del ministro Adolfo Urso. "Mandare in onda una replica, a due mesi di distanza, di una trasmissione cosiddetta di inchiesta, senza dar conto di quanto acclarato nel frattempo, costituisce ovviamente una ulteriore dimostrazione della campagna diffamatoria messa in atto dal sig. Ranucci. Ho dato mandato ai miei legali di presentare anche questa ulteriore documentazione in aggiunta alla querela che avevo già presentato alla Procura della Repubblica, che ha dato luogo ad un procedimento già assegnato al magistrato competente e iscritto al ruolo", spiega il ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il riferimento è alla replica di Report andata in onda ieri sera, un servizio già trasmesso in data 29 maggio e "clamorosamente smentito da dichiarazioni pubbliche e dai procedimenti giudiziari attivati nel frattempo da testimoni e altri soggetti coinvolti", sottolineano dal Ministero.

"In merito alla notizia del tutto falsa, con cui è stato realizzato un intero servizio giornalistico con chiaro intento diffamatorio, secondo cui vi sia la necessità di facilitatori per incontrare il ministro Urso, si precisa che in questi oltre 7 mesi di governo sono stati circa 400 gli incontri, con aziende, associazioni di impresa o istituzioni, tenuti dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy", faceva sapere a fine maggio una nota del Ministero, che sottolineava come Urso "ha inoltre partecipato a 221 eventi in presenza o in remoto e ha inviato 104 messaggi scritti e 39 videomessaggi a iniziative organizzate da associazioni, enti o imprese per i quali gli stessi avevano chiesto una interlocuzione diretta con il Ministro".

Migliaia di imprese dunque, proseguiva il comunicato, "hanno avuto quindi la possibilità di interloquire direttamente con il Ministro, senza bisogno di alcun facilitatore. Ovviamente lo stesso vale per Stm, i cui vertici aziendali sono stati ricevuti ogni volta ne abbiano fatto richiesta così come si è data disponibilità ad incontri con loro advisor".