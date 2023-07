Milly Carlucci: "Come mi sporchi", la risposta raggelante della conduttrice

26 luglio 2023 a

Da molti anni, Milly Carlucci lavora fianco a fianco con Paolo Belli. E quest'ultimo ha concesso nelle ultime ore un'intervista a Novella 2000 in cui ha parlato anche del rapporto con la conduttrice di Ballando con le Stelle, sulla quale ha rivelato particolari spiazzanti.

Già, quando hanno chiesto a Belli come si costruisce un rapporto lavorativo equilibrato e proficuo come il suo con la Carlucci, ecco che lui ha risposto snocciolando un aneddoto davvero particolare: "Una volta le ho chiesto cosa c’entrassi con lei... Tu sei uno dei pochi che mi sporca in maniera elegante, mi ha detto, e l’ho trovata perfetta come risposta", rivela Paolo Belli.

Già, Belli ha la fama di pasticcione e confusionario e lo ha ammesso nella stessa intervista. Ma ha spiegato che ha anche capito che bisogna essere come si è, senza snaturarsi. Sempre sulla Carlucci, ha aggiunto: "In me lei ha visto la preparazione, l’educazione ed il rispetto e non ha stravolto niente", ha concluso Paolo Belli.