Morgan insulta Amadeus: "Ha devastato l'Italia. E tutti muti"

26 luglio 2023 a

a

a

Ancora Morgan contro Amadeus. Un affondo durissimo, estremo, quello del cantante contro il direttore artistico, confermatissimo, del Festival di Sanremo, il quale addirittura avrebbe "devastato culturalmente l'Italia". Il riferimento di Morgan è ovviamente alla musica e alle scelte di Amadeus per la kermesse dell'Ariston.

Le bordate di Marco Castoldi arrivano da un'intervista concessa a Mowmag, in cui commentando la "rissa" di questi giorni tra J-Ax e Paolo Meneguzzi ha tirato in ballo Sanremo e Amadeus.

"Quando è scomparsa Ylenia, Silvio Berlusconi...": la pazzesca rivelazione di Al Bano

"Perché il sistema va avanti imperterrito come uno schiacciasassi e il sistema italiano sfrutta proprio il fatto che il popolo sia totalmente privo di capacità di emergere e di reagire ai soprusi. Il popolo italiano è veramente un popolo bue per eccellenza, composto da pecoroni - ha premesso -. Come su Amadeus direttore artistico di Sanremo, sono l’unico che lo contesta, ma in realtà è un fenomeno che ha devastato culturalmente l’Italia da un punto di vista artistico e di qualità della canzone e continua a farlo, ma rimangono tutti zitti", ha concluso Morgan la sua intemerata, destinata a suscitare le consuete polemiche.