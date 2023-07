Cristina D'Avena, gaffe senza precedenti: la foto pubblicata (e poi rimossa)

28 luglio 2023 a

Scivolone per Cristina D'Avena. Accade a Non sono una signora, talent show di Rai 2 condotto da Alba Parietti. Registrato quasi un anno fa, il programma andrà in onda con l’ultima puntata giovedì 27 luglio. Peccato però che la cantante abbia già svelato il nome del vincitore. Parte integrante del pool investigativo che aiuta la giuria nel capire la vera identità delle Drag Queen partecipanti, la D’Avena ha annunciato l’appuntamento con l’ultima puntata sulla sua pagina Facebook.

Proprio qui, la cantante ha pubblicato una serie di scatti relativi alla registrazione della finale, compreso quello in cui si mostra chi ha vinto alzare la coppa. E poco è importato se lo scatto è stato subito rimosso. Ormai il danno era fatto. Stando alle foto, la vincitrice potrebbe essere Energy Crisis. Insomma, quella della cantante è stata una vera e propria gaffe.

La trasmissione, tra le altre cose, non è stata esente da problemi. Basta ricordare i numerosi rinvii. "Ho avuto segnali positivi da parte dell’azienda dopo la messa in onda. Ora se son rose, come si dice, fioriranno. Il programma ha fatto ascolti superiori alla media di rete" aveva spiegato la stessa Parietti intervistata pochi giorni prima la messa in onda.