Maria De Filippi, "Il ruolo geniale": ecco cosa fa dietro le quinte

Dietro Temptation Island ancora una volta Maria De Filippi. A svelarlo ci pensa Filippo Bisciglia, conduttore del programma appena concluso e in onda su Canale 5. Il noto volto di Mediaset seguirebbe la trasmissione direttamente in Sardegna, dove si trova insieme al figlio Gabriele, De Filippi è attenta a tutti i dettagli riguardanti il programma estivo, sebbene i telespettatori non la vedano.

"Io vorrei essere anche solo l’uno per cento di quello che è lei - premette Bisciglia a Nuovo in Famiglia -. È la numero uno perché sa ascoltare, riesce a far parlare le persone e non si mette mai in una posizione di superiorità rispetto agli altri". Le qualità della conduttrice sono dunque numerosissime.

"Se dovessi scegliere tra le sue tante qualità - continua - vorrei saper ascoltare il prossimo come lei e avere la sua stessa genialità sul lavoro, soprattutto in fase di montaggio. I non addetti ai lavori non lo immaginano, ma il montaggio è fondamentale ai fini della resa migliore di una puntata. Anche in questo Maria non ha rivali". Ebbene anche in fase di montaggio, Maria sa metterci il suo. Non a caso i suoi programmi sono i più seguiti da sempre.