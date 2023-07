Mara Venier sbotta: "Denuncia partita", chi umilia pubblicamente

28 luglio 2023 a

Truffa a nome di Mara Venier. Nelle sue storie di Instagram, la conduttrice di Rai 1 ha condiviso le foto di un profilo fake creato su Facebook con il suo nome, il suo volto e addirittura il logo di Domenica In. Account usato per sponsorizzare una fantomatica lotteria: "Non sono io!" ha precisato invitando tutti a non cadere nella trappola. Ma la Venier non si è limitata a questo e ha fatto sapere che "la denuncia è partita".

L'obiettivo è risalire a coloro che hanno creato il profilo falso. Per questo anche Simona Ruffino ha rincarato la dose: "Diffidate da ogni comunicazione inerente a Mara Venier che non parta dal suo unico profilo ufficiale. Mara non presta assolutamente il suo volto ad iniziative legate a vincite e lotterie. Si tratta di truffe e utilizzano impropriamente il volto di Mara in modo illegale e manipolatorio".

Proprio lei fa sapere che c'è un'ulteriore aggravante in questo tentativo di fregare gli utenti del web. "L’utilizzo di brand legati in qualche maniera all’immagine di Mara Venier per ottenere la fiducia degli utenti è un'aggravante". Motivo per cui, una volta scoperto chi c'è dietro, le conseguenze saranno pesantissime.