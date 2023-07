Andrea Purgatori, le ultime parole alla figlia: "Papà, mica..."

28 luglio 2023 a

Il feretro di Andrea Purgatori è arrivato alle 9.50 nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, la "chiesa degli artisti", dove si sono svolti i funerali del giornalista scomparso a Roma lo scorso 19 luglio. La bara è stata portata a spalla dentro la chiesa da quattro vigili del fuoco. Subito dietro i tre figli Edoardo, Victoria e Ludovico. Proprio la figlia ha preso la parola ricordando il padre e i loro ultimi momenti insieme. Facendo un passo indietro Victoria si è commossa rievocando il passato, quando da bambina gli chiedeva se sarebbe morto e lui le rispondeva con uno schietto "No". "Gliel’ho chiesto anche negli ultimi giorni e lui mi rispondeva: 'Oddio Victoria, no'".

Victoria ha tenuto a precisare che "il suo più grande successo è stato quello di essere padre perché nonostante tutto mi ha amata con tutto se stesso. Ti voglio bene, papi", sono state le sue parole. Ma la famiglia non è la sola a essere grata al giornalista. Tra chi ha voluto esprime tutta la sua riconoscenza c'è Pietro Orlandi. "Come giornalista mi è sempre stato vicino, soprattutto in questi ultimi anni. Sicuramente mi mancherà, è stata una spalla su cui mi sono appoggiato spesso, mi incoraggiava sempre e mi diceva 'daje Pietro, che ce la facciamo'".

Purgatori si è sempre occupato della scomparsa di sua sorella Emanuela. "Lui - ha concluso Orlandi - come me non accettava le ingiustizie, era uno proprio che cercava la verità, era fatto così. Si è occupato anche di recente della questione di Emanuela mediaticamente, ma ha fatto anche tante altre cose importanti. Personalmente l'ho conosciuto come giornalista 40 anni fa, poi lo sentivo saltuariamente, ci siamo riuniti e condividevamo tutto negli ultimi cinque o sei anni".