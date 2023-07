Maria De Filippi, il dramma: subito dopo la morte di Costanza... cosa non sapevamo

31 luglio 2023 a

Non è stato facile accettare la scomparsa di Maurizio Costanzo. Per fortuna Maria De Filippi è una donna forte e determinata, che ha rivelato una forza quasi sovrumana nel recuperare in tempi relativamente bevi l’assetto e la sostanza del proprio essere. E poi ci sono accanto a lei tante amici e tante amiche che dal quel terribile 24 febbraio, non smettono di starle accanto e incoraggiarla. Tra questi c'è Platinette che sulle pagine del numero del settimanale DiPiù, nella sua rubrica La TV che vedo ha raccontato di come lei abbia aiutato Maria ad accettare la scomparsa dell'amato marito consigliandole di elaborare il lutto.

“Da quel momento, poi, ha visto Maria riprendersi”, scrive Platinette rivelando che "gli insegnamenti di Maurizio Costanzo le siano stati d’aiuto". "La conduttrice è tornata al lavoro pochi giorni dopo il lutto con convinzione ancora maggiore di prima", ha ricordato Platinette spiegando che + "come se il lavoro stesso fosse il modo migliore, per lei, per ricominciare dopo la grave perdita". “Così Maria ha ripreso a inanellare risultati e successi come nessun altro ha saputo fare in tv” ha dunque detto Platinette, sottolineando che, tornando al lavoro, la conduttrice di Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te si è prefissata nuovi obiettivi.

"Facendosi forza, le persone come lei danno fondo alle proprie risorse e reagiscono al destino senza lasciarsi sopraffare dagli eventi", ha continuato Platinette su DiPiù rivelando che "superato il difficilissimo momento vissuto mesi fa, Maria è dunque tornata a fare televisione senza abbandonare mai il suo pubblico e così farà anche nella prossima stagione tv, nella quale sarà alle prese anche con un nuovo programma…".